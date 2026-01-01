САЩ са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските Космически сили – подразделението на американските въоръжени сили, отговарящо за космическата сфера, като за първи път потвърдиха наличието на такива военни способности в космоса, предаде Франс прес.

"Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници", заяви говорител на Космическите сили на САЩ в съобщение, без да уточни естеството на това въоръжение.

Според същия източник "космическият контрол" обхваща всички мисии, провеждани в рамките на борбата за контрол над космическата среда, благодарение на "кинетични и некинетични" средства, способни да повлияят на военните способности на противника. Тези способности "могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели".

Космическите сили на САЩ обосновават това разгръщане с присъствието в космоса на двата си основни геополитически съперника. Китай, подчертават те, "развива и внедрява космически и противокосмически способности в рамките на стратегия за военна модернизация", докато Русия "разглежда космоса като бойно поле и счита, че космическото превъзходство ще бъде решаващ фактор в бъдещите конфликти".