Трима души загинаха при пожар в София.
В 1:26 часа в Оперативният център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в къща в община „Оборище“ на ул. „Бачо Киро“ №40.
На мястото на произшествието са изпратени 23 служители на пожарната. Починали са двама мъже и жена с неустановена самоличност.
Мъж загина при пожар в Пловдивско
Потушени са 72 пожара за изминалото денонощие, при които са загинали трима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които седем в жилищни сгради; два в спомагателни, временни или паянтови постройки; четири в транспортни средства и четири в съоръжения на открито.
Без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара, от които 12 в сухи треви, горска постеля и храсти, 34 в отпадъци и девет в готварски уреди и комини.
Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.
Регистрирано е едно лъжливо повикване.