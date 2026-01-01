Върховният съд на САЩ отказа днес да позволи на американската Пощенска служба да приложи нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това решение е пореден удар за усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да ограничи този начин на гласуване преди междинните избори през ноември, които могат да определят коя партия ще контролира Конгреса.

Съдиите отклониха искането на министерството на правосъдието за отмяна на решението на окръжния съдия от Бостън Индира Талвани, което блокираше възможността Пощенската служба да приложи новите правила.

Министерството въведе тези правила, след като Тръмп издаде изпълнителна заповед през март за ограничаване на гласуването по пощата.

Съдия Самюъл Алито се присъедини към колегата си консерватор Кларънс Томас като гласува против днешното решение на Върховния съд, посочвайки в писмено становище, че правителството на Тръмп "вероятно ще успее да го оспори".

Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия са изправени пред тежката задача да запазят мнозинството си в Конгреса на междинните избори, посочва Ройтерс. Ограничаването на гласуването по пощата би ги облагодетелствало, тъй като привържениците на демократите в много по-голяма степен използват този начин на гласуване, както показват редица проучвания.

Още един федерален съдия - Карл Никълс от столицата Вашингтон също постанови в неделя решение срещу въвеждането на новите правила, отбелязва Ройтерс.

Съгласно тези правила отделните щати трябва да представят списъци с изразилите желание да гласуват по пощата гласоподаватели на Пощенската служба и да използват одобрен от министерството на правосъдието начин на доставка и специални пощенски пликове с различен баркод за всяка от бюлетините. Освен това Пощенската служба може да откаже да изпраща бюлетини, които не отговарят на тези стандарти или са предназначени за избиратели, чиито имена не фигурират в списъците, посочва Ройтерс.