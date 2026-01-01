Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва, съобщи рано тази сутрин литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от ДПА.

"Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция", написа Науседа в Екс.

"В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна, такава готовност е от жизненоважно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство", допълни той.

Литва граничи с руския балтийски ексклав Калининград, както и с Беларус – близък съюзник на Москва. Страната се чувства особено застрашена, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

Според литовското правителство военното разузнаване на страната разполага с информация, която сочи, че Русия може да обмисля атаки срещу критична инфраструктура в балтийските държави.

Германските въоръжени сили - Бундесверът, в момента създават германска бронирана бригада в Литва.

Тази бригада, състояща се от 4 800 войници, се очаква да бъде в пълна бойна готовност до 2027 г.