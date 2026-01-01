Мъж е задържан за убийство в Димитровград, съобщиха от полицията.

На 14 септември вечерта е подаден сигнал за мъж, лежащ в парк до блок на улица „Простор“.

Установено е самоличността и е констатирана смъртта му - 38-годишен от града.

До него стоял 51-годишен, който признал, че двамата редовно се черпели на беседката в парка, но снощи след разразил се между тях скандал, вследствие на изпит алкохол.

Той е нанесъл удари с юмрук на починалия, от които той паднал на земята. Полицаите са задържали нападателя по образуваното досъдебно производство.