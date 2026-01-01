Доналд Тръмп заяви, че е спасил Великобритания от ядрен удар, като е започнал война срещу Иран, и отново нападна Лондон заради отказа му да бъде въвлечен в конфликта, предаде ДПА.

Американският президент повтори и твърдението си в телевизионно интервю пред GB News, че части от Лондон са "зони, в които не се влиза" заради имиграцията и че полицията "се страхува" да патрулира там.

Тръмп използва случая да поднови критиките си към кмета на Лондон Садик Хан, с когото има обтегнати отношения, наричайки го "гаден човек".

Източник, близък до лейбъристкия политик, каза, че градът е "мултикултурен и процъфтяващ" глобален център с намаляваща престъпност и че американският президент "просто не може да разбере успеха на Лондон".

Тръмп направи това изявление на фона на продължаващото военно напрежение между Вашингтон и Техеран в Близкия изток заради Ормузкия проток. Жизненоважният морски енергиен маршрут беше отворен за корабоплаване преди офанзивата на САЩ и Израел срещу Иран, целяща да попречи на страната да развие ядрено оръжие. Смущенията в Персийския залив шокираха икономиките по света, включително британската, и доведоха до скок в цените на горивата.

"Аз спасявам и вашата страна от заплахата", подчерта Тръмп пред британската телевизия. "Защото ако Иран имаше ядрено оръжие, по‑вероятно е да го използва в Европа", докъдето иранските ракети могат да достигнат, посочи президентът на САЩ.

"Аз спасявам вашата страна от проблем, защото те биха го използвали", увери той, като отново се подигра с нежеланието на Великобритания да бъде въвлечена в конфликта с Иран. Той намекна, че САЩ може да оттеглят подкрепата си за Великобритания по въпроса за Фолкландските острови. "Не забравяйте, че получавате голям процент от вашия петрол от Ормузкия проток, а вие не бяхте там да ми помогнете", подчерта Тръмп.

"Ако не спрете хората да нахлуват в страната ви от цял свят, няма да ви остане страна", предупреди още президентът на САЩ. Според него "Ако минете през Лондон, Лондон е съвсем различно място. Имате ужасен кмет. Той е гаден човек, неприятен човек. Той е много лош кмет. Имате престъпност, която е много висока, и Лондон е много различно място — ако вземете някого от преди 15 или 20 години и го заведете в Лондон, той няма да разбере какво се е случило. Толкова различно място."

"Садик все още живее безплатно в главата на Тръмп. Човекът е обсебен от него. Престъпността намалява в целия Лондон, като насилствените престъпления са по‑ниски от тези във всеки голям американски град. Лондон е разнообразен, мултикултурен и процъфтяващ глобален град — най‑добрият град в света. Тръмп просто не може да разбере нашия успех", заяви пред Прес Асосиейшън източник, близък до кмета на Лондон.

Освен това Тръмп каза, че не би "върнал обратно" принц Хари и Меган, ако беше крал на Великобритания. "Той е много по‑добър човек от мен", отбелязва ДПА.

Коментарите му дойдоха малко повече от седмица след като херцогът и херцогинята на Съсекс се върнаха във Великобритания, за да започнат нов живот след шест години в САЩ.

"Не бих го върнал. Твърде много омраза. Твърде много наистина лоши неща казани", подчерта Тръмп. Той нарече Чарлз Трети свой приятел и увери, че го смята за "фантастичен" човек.

Меган, Хари и техните деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, се установиха във Великобритания за "продължителен период", припомня ДПА Има спекулации колко дълго ще останат и къде ще живеят, като Котсуолдс се сочи като най‑вероятна дестинация.

Хари и Меган, които остават неработещи членове на кралското семейство, напуснаха монархията преди шест години, премествайки се в САЩ, откъдето критикуваха членове на кралското семейство и институцията. Те все още не са направили публично изявление за плановете си и не е ясно дали британските данъкоплатци ще плащат за тяхната охрана.

Хари, бивш войник, служил в Афганистан, е писал на вътрешния министър Шабана Махмуд миналия месец, молейки я да вземе лично решение дали семейството му да получи засилена полицейска охрана. По-рано премиерът Анди Бърнъм преди това отказа да коментира охраната на Хари и Меган, казвайки, че финансирането е "частен въпрос"

Смята се, че е имало поне шест заплахи или заговори срещу Хари от талибаните, Ал Каида или техни поддръжници от 2007 г. насам. Миналата година той загуби съдебно дело срещу вътрешното министерство относно охраната си във Великобритания, след като нивото му на защита беше променено, когато престана да бъде работещ член на кралското семейство.

Хари твърди, че е изложен на по‑голям риск от покойната си майка.

Бъдещият крал Уилям е отчужден от по‑малкия си брат след публичните критики на Хари.