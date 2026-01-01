Херцогът и херцогинята на Съсекс са се завърнали във Великобритания, съобщава BBC News. Смята се, че принц Хари, Меган и децата им Арчи и Лилибет са пристигнали в страната с частен полет от Калифорния.

Говорител на двойката отказа да коментира информацията.

Миналата седмица беше съобщено, че семейството ще се премести във Великобритания през август. Хари и Меган обаче няма да възстановят официалните си кралски задължения и ще продължат да живеят като неработещи членове на кралското семейство.

Смята се, че семейството ще се установи в частен имот извън Лондон, в района на Котсуолдс.

Арчи и Лилибет вече са записани в училище, а новият учебен срок трябва да започне следващата седмица.

Съсексови напуснаха Великобритания и се оттеглиха от кралските си задължения в началото на 2020 г., преди през март същата година да се установят в Калифорния.

Крал Чарлз III е бил уведомен за плановете за преместването по-рано този месец. Семейството посети монарха в дома му в Хайгроув през юли, но се разбира, че тогава преместването не е било обсъждано.

Преди това посещение принц Хари и Меган не бяха били заедно във Великобритания, откакто присъстваха на погребението на кралица Елизабет II през 2022 г.

Принц Уилям и съпругата му Катрин, принцесата на Уелс, също са били информирани за плановете на Хари и Меган.

Въпросът със сигурността

Сигурността на семейство Съсекс във Великобритания е обект на дебати, откакто стана известно за планираното им завръщане.

Миналата година принц Хари загуби съдебна битка относно нивото на полицейска охрана, на което той и семейството му имат право по време на престоя си във Великобритания. Той се опита да оспори решение за понижаване на нивото на сигурност, след като престана да бъде работещ член на кралското семейство и се премести в САЩ.

Все още не е ясно какви конкретни мерки за сигурност ще бъдат предприети при завръщането на семейството във Великобритания и кой ще поеме разходите.

След новината за планираното завръщане на Съсексови говорител на британското Министерство на вътрешните работи заяви, че решенията за сигурността на кралското семейство се вземат от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните фигури (RAVEC).

От ведомството определиха системата за защитна сигурност на британското правителство като „строга и пропорционална“.

Принц Хари неведнъж е заявявал, че опасенията за сигурността са една от причините да не иска да води съпругата и децата си във Великобритания.

Миналия месец херцогът и още шест публични личности загубиха дело за защита на личния живот във Висшия съд срещу издателя на Daily Mail.

Те са изправени пред съдебни разноски в размер до 34,5 милиона паунда, които трябва да бъдат изплатени на Associated Newspapers.