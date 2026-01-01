Ново училище, нови съученици, нови надежди. Такъв ще е първият учебен ден за малката Ани от Варна, която днес ще прекрачи училищния праг като шестокласничка. Вече няколко месеца следим историята на момичето с тежка сърдечна недостатъчност, чиято най-голяма мечта – да има нов дом – вече се сбъдна.

С това се наложи и смяна на училището, тъй като заради заболяванията си Ани не може да върви дълго, задъхва се и стига до припадъци. Само преди дни тя навърши 13 години и за първи път в живота си празнува своя рожден ден с парти и гости, предава NOVA.

В новото училище Ани ще се обучава по индивидуална програма заради здравословното си състояние. Тя вярва, че сега, в новото училище, ще бъде различно и ще намери приятели. Тази година няма да се налага да изкачва стълби, защото за нея е обособена стая на първия етаж.

Ани е напълно готова за училище.

Тя разказа и как е прекарала своя рожден ден. "Беше най-уникалния рожден ден, толкова много се забавлявах", сподели момичето. Имала е много гости и са играли на най-различни игри. Получила е и много подаръци. А празникът е организиран от Фондация "Открито сърце".

Майката на Ани сподели, че от училището са се отнесли с много голямо разбиране към детето. То е получило безплатни униформи, безплатни учебни помагала. Майката благодари на директора Златка Милкова.

На Ани предстои двойна трансплантация на сърце и бял дроб. Очаква да получи отговор дали е подходящ пациент за тази операция в Бостън, САЩ.