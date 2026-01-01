"България повече от всякога има нужда от млади хора с техническо мислене и добра професионална подготовка, които не само да използват технологиите, а да ги създават" - това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на новата учебна година в Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра.

Това е второто посещение на Стоянов в гимназията. Преди три години той проведе там инициатива „Час по родолюбие“, която впоследствие получи отзвук и в други училища в страната, припомнят от пресцентъра на ръководеното от него ведомство.

Пред ученици и учители министърът акцентира върху бързото развитие на технологиите, изкуствения интелект и автоматизацията. По думите му обучението в реална среда в гимназията показва каква трябва да бъде връзката между образованието, бизнеса и пазара на труда.

Стоянов постави акцент и върху личните качества на младите хора. „Има нещо по-важно от професионалните умения. Това са почтеността и достойнството“, заяви той и призова учениците „да бъдат преди всичко достойни хора“. „Помнете, че бъдещето на една държава започва именно от тук – от училището“, каза министърът.

Директорът на гимназията Мирослав Павлов представи пред гостите нова система за проследяване на постиженията на учениците – „Career Credit System“. Чрез личен образователен паспорт тя отчита натрупаните знания и практически умения, както и участието в доброволчески инициативи и спортни дейности.

По време на посещението си Стоянов разгледа учебната база на училището, включително кабинети, възстановения физкултурен салон и фитнес залата. Той връчи на директора почетен плакет на министъра на отбраната и се разписа в почетната книга на гимназията. На училищната библиотека бяха дарени книги на историческа тематика.

Министерство на отбраната

Пред журналисти министърът съобщи още, че висшите военни училища са запълнили местата си за настоящата учебна година. По думите му вече има реален конкурс между кандидатите, като за едно място се състезават двама или трима души, а в някои специалности кандидатите са и повече.

На откриването на учебната година присъстваха областният управител на Враца Росен Михайлов, кметът на Мездра Иван Аспарухов, началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Лорета Колева, както и представители на НКЖИ, МВР и други институции.