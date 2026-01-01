Преди първия учебен ден на над 127 000 деца до четвърти клас и в осми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро от Агенцията за социално подпомагане (АСП), а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

До момента общата изплатена еднократна помощ за ученици е над 3,7 млн. евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца.

Помощта се предоставя на две части – в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище, уточниха от МТСП.

Еднократна помощ за ученици от 1. до 4. клас: Как се кандидатства

Подкрепата се отпуска безусловно – независимо от дохода и имотното състояние на семейството, за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването ѝ няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно, допълниха от пресцентъра.

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път.

Какво трябва да знаят родителите след предложените промени за детските помощи

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви преди дни, че Министерският съвет е одобрил промени в Закона за семейните помощи за деца, с които се облекчава достъпът до семейни помощи. С промените се отменя изискването за връщане на получената еднократна помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, когато детето е допуснало повече от пет неизвинени отсъствия.