Уелският актьор Матю Рийс влезе в историята на наградите „Еми“, превръщайки се в първия човек, спечелил две награди за главна актьорска игра в една и съща вечер.

Рийс беше отличен на престижната церемония в САЩ за ролите си в свръхестествената телевизионна комедия „Заливът на вдовицата“ и психологическия трилър „Звярът в мен“.

При получаването на втората си награда Рийс я посвети на „великите и добри хора на Уелс“, като подчерта, че те „са също толкова добри, колкото всички останали“.

„Ние сме малка, но могъща нация. Това е невероятно“, каза той, преди да добави „Diolch yn fawr iawn“ – „много благодаря“ на уелски.

Малък брой актьори, сред които Алън Алда, Сали Фийлд, Джон Гудман, Елизабет Мос и Тед Дансън, са били номинирани за две награди за главна актьорска игра в рамките на една и съща година, но Рийс е първият, който печели и двете.

Зад кулисите той каза: „Аз съм от малка страна и се радвам, че имаме моменти да покажем знамето си и да кажем: „Понякога удряме по-силно, отколкото ни е нужно“.“

„Звярът в мен“ проследява скърбящата авторка, изиграна от Клеър Дейнс, която се обсебва от мистериозен нов съсед, заподозрян в убийство.

Рийс определи победата си като „истински шок“ и благодари на Дейнс: „Благодаря ви, че ми позволихте да се присъединя към машината за мистерии и да извадя звяра. Вие сте плашещ партньор в сцената, но съм благодарен за всичко това.“

По-късно вечерта, приемайки наградата за комедиен актьор за ролята на кмета в „Заливът на вдовицата“, той благодари на семейството, приятелите и колегите, които са подкрепяли кариерата му, включително на родителите си, които „го изстреляха на сцената още в много ранна възраст“.

„Еми“ за „момичето от Ланкашър“

Неговата колежка от „Заливът на вдовицата“ Кейт О'Флин беше сред останалите британски победители. Тя беше обявена за най-добра поддържаща актриса в комедия за ролята си на Патриша в сериала за измислен остров, обзет от вековно проклятие.

„Искам да благодаря на нашия кмет и на всички жители на Уидоус Бей, пред и зад камерата“, каза О'Флин, която е от Бъри, Голям Манчестър.

Тя добави: „Това е ролята на живота ти... Благодаря ти, че се довери на това момиче от Ланкашър да изиграе нахална жена като Патриша.“

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Смарт и Джани изравниха рекорда си за награди „Еми“

Джийн Смарт спечели наградата за най-добра комедийна актриса за ролята си в петия и последен сезон на „Hacks“.

Това е петата награда „Еми“, която тя печели за холивудската сатира. „Какво пътешествие беше това“, каза Смарт и се пошегува, че публиката ѝ е дала овации само „защото съм стара“.

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Това беше осмата награда „Еми“ на Смарт общо. Алисън Джани от „Дипломатът“ също спечели осмата „Еми“ в кариерата си, като беше отличена за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал.

Смарт и Джани вече изравняват рекорда за най-много актьорски награди „Еми“, който споделят с Клорис Лийчман и Джулия Луис-Драйфус.

Въпреки миналите си успехи Джани беше изненадваща победителка в понеделник. Тя каза, че е „искрено шокирана“ да победи конкуренцията на четири звезди от болничната драма „The Pitt“, наред с други.

Риа Сийхорн спечели първата си награда „Еми“ за най-добра главна актриса в драматичен сериал за ролята си в „Плурибус“ – продукция на Apple TV, в която жена открива, че почти всички хора по света са били покосени от мистериозен вирус, засягащ съзнанието.

The Pitt спечели „Еми“ за най-добър драматичен сериал

„Пит“ спечели наградата за най-добър драматичен сериал – традиционно смятана за най-престижното отличие на вечерта.

Водещата звезда на сериала Ноа Уайли грабна трофея за най-добър главен актьор в драматичен сериал за втора поредна година.

„Аз съм холивудско дете. Израснах с телевизия, а кината бяха моето място за поклонение“, каза Уайли на публиката. „Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да се присъединя. Благодаря ви, че ме приехте.“

Бившата звезда от „Спешно отделение“ похвали всички свои колеги номинирани, но открои британския ветеран сър Гари Олдман, който беше номиниран за „Бавни коне“.

Уайл каза, че е бил вдъхновен от изпълнението на Олдман като басиста на Sex Pistols Сид Вишъс във филма от 1986 г. „Сид и Нанси“. Той си спомни, че тогава е смятал ролята за „еталона, който искам да достигна един ден в кариерата си“.

Майкъл Джей Фокс получи хуманитарната награда „Боб Хоуп“

Майкъл Джей Фокс получи бурни овации, когато прие хуманитарната награда „Боб Хоуп“ за кампанията си в подкрепа на борбата с болестта на Паркинсон.

65-годишната звезда от „Завръщане в бъдещето“, която основа фондация „Майкъл Джей Фокс“ през 2000 г., каза: „Когато започне да става трудно, ти се появяваш, помагаш и ако изпитваш малко радост, докато го правиш, това е още по-добре.“

Появявайки се в инвалидна количка, той каза на публиката, че първоначално е пазил състоянието си в тайна, след като е бил диагностициран на 29-годишна възраст.

„Притеснявах се, че това ще повлияе на работата ми и на отношенията ми с публиката, когато се смеят, ако знаят, че съм болен“, каза той.

Но добави: „В крайна сметка разбрах, че приемането на болестта на Паркинсон не означава, че трябва да се предам. Това просто означаваше да направя каквото мога за всички, които живеят с това заболяване. Затова се заех да се застъпвам за нуждите на пациентите, да събирам средства и да ни тласкам към лечение.“

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Актрисата Сали Фийлд, която участва в „Стоманени магнолии“ заедно с Доли Партън, поведе церемонията в памет на звездата от кънтри музиката, която почина миналия месец.

Фийлд описа Партън като „искрена, смирена, подкрепяща и изключително забавна“, преди да представи специално изпълнение на кънтри певицата Реба Макинтайър.

„Тя беше хуманист, чийто принос направи огромна разлика в цялата ни страна“, каза Фийлд за Партън, която сама спечели награда „Еми“ през 2021 г.

„Бог да те благослови, Доли Партън, приятелко моя. Аз не съм единствената на Земята, която ще те обича завинаги.“

По-рано същата вечер Фийлд спечели наградата за най-добра актриса в минисериал или филм за „Изключително умни създания“ – филм на Netflix за октопод, който наблюдава персонала в аквариума си.

Маколи Кълкин, Ани Мърфи и Дан Леви отдадоха трогателна почит на покойната си колежка от „Сам вкъщи“ и „Шитс Крийк“ Катрин О'Хара. Кълкин я помнеше като „нашата майка“ и „като добра майка, тя винаги се появяваше, когато я молех“.

Позовавайки се на сюжета на филмите „Сам вкъщи“, той се пошегува: „Може би ме е забравила... два пъти! Но ние винаги ще я помним.“

След това Ноа Кахан изпълни „Мост над проблемните води“ по време на сегмента в памет на починалите представители на индустрията. По-късно Джейми Лий Къртис отдаде емоционална почит на актьора и режисьор Роб Райнър.

Райнър, който почина миналия декември, получи посмъртно награда „Еми“ миналата седмица за гостуването си в „Мечката“.

„Красивото предателство“ на Алън Къминг

В други категории шотландският телевизионен водещ Алън Къминг прие наградата за най-добро риалити шоу за американската версия на „Предателите“. Според него отличието ще насърчи екипа „да се справя по-добре и да се развива по-добре“.

„Толкова е красиво, че едно предаване за предателство и коварство събира хората“, пошегува се той, като благодари и на кучето си Лала, „перфектният съводещ“.

Къминг завърши речта си с призив към американските граждани да се регистрират, за да гласуват преди междинните избори през ноември.

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Лебедовата песен на Стивън Колбърт

Стивън Колбърт спечели наградата за най-добър вариететен сериал, след като представи последния епизод на „Късното шоу“ през май.

Водещият каза, че вечерните токшоута са „фантастичен инкубатор за млади хора, които да дойдат, да работят професионално, в срок, в сътрудничество, и това е бъдещето на нашия бизнес, за което трябва да се грижим“.

Той добави: „Искам да кажа на публиката: благодаря ви много за гледането. Надяваме се, че ви е харесало шоуто. Прекарахме страхотно, докато го правехме за вас. Това е. Благодаря ви и ще се видим от другата страна.“