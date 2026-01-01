37-годишен мъж е привлечен като обвиняем, след като принудил жена от Самоков да се качи в лек автомобил и я отвел в посока Дупница при случай на домашно насилие.

Случаят е разкрит след приключване на разследване, проведено от служители на Районното управление в Самоков. По първоначални данни мъжът е упражнил принуда спрямо пострадалата, като я е заставил да влезе в автомобила му, след което са потеглили към Дупница.

След събраните доказателства разследващите са установили неговата съпричастност към деянието. На 37-годишния мъж е повдигнато обвинение, а спрямо него е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по случая е приключила, като материалите са изпратени на прокуратурата за последващи действия.