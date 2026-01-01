Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия „Христо Ботев“ в Русе.

„Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата – 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето – тя не се забравя“, каза Йотова.

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Тя посочи, че има огромната чест да бъде в училище на 188 години. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви президентът.

Програмата включваше церемония за посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първия звънец. Училището е сред образователните институции с най-дълга история в града. Сред неговите възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков, а сред преподавателите му през годините са Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.

Илияна Йотова ще участва по-късно и в официалната церемония по откриването на бюст-паметника на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе. Изграждането на монумента е осъществено от инициативен комитет с председател Емил Вичев и членове Нина Лишовска-Тодорова, Николай Белчев, Калоян Тончев, Камен Патриков, Пламен Бейков, проф. Николай Ненов, Евелина Вичева-Айзнер и Николай Алексиев, с подкрепата на Община Русе и Общинския съвет.

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Той е с височина три метра и се издига върху гранитен постамент с размери 1,50 на 1,50 метра. Цялостната реализация на проекта е финансирана със средства, осигурени от членовете на инициативния комитет.

Мястото на новия паметник е свързано с историческата памет за първите години на следосвобожденска България и с присъствието на княз Александър I в историята на Русе. В непосредствена близост се намира Паметникът на загиналите в Сръбско-българската война, в която князът е главнокомандващ на Българската армия, а страната защитава с оръжие извършеното Съединение. Реликвата може да бъде видяна в Русенския исторически музей.

В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, Русенската света митрополия, Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев и представители на Младежкия гвардейски отряд. Специален гост ще бъде Ангелика Солвей – германски обществен деятел и представител на благородническа фамилия, която по майчина линия е в пряка родствена връзка с династията Батенберг. Заедно с нея в Русе ще бъде и д-р Зигрун Комати, дългогодишен председател на Германско-българското дружество във ФРГ.

Паметникът ще бъде осветен от Русенския митрополит Наум.

Програмата на президента Илияна Йотова в Русе ще продължи с посещение в Международния младежки център, където тя ще се срещне с представители на Младежкия парламент в града. Те ще я запознаят със своята дейност и инициативи, след което ще разговарят с нея по теми, свързани с идеите им, перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.