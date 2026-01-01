Общо четири постройки и 2100 декара гора са изгорели в пожара в село Димовци, община Гурково. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Стара Загора. Оттам посочиха, че две от постройките се намират в различни имоти, два от които са собственост на две жени на 83 и на 68 години, а собствеността на другите два имота е в процес на установяване.

В хода на процесуално-следствените действия е установено, че пожарът е започнал от източната част на село Димовци като след това се е разраснал в посока север над населеното място и е засегнал горския масив собственост на Държавно горско стопанство- Гурково. Размерът на засегнатата площ 2100 декара. В резултат на възникналия пожар са изгорели осем отдела, състоящ се от иглолистна и широколистна дървесина. По случая е образувано досъдебно производство.

Сигнал за пламъците беше подаден в петък в 12:51 ч. В населеното място беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert. В борбата със стихията участваха десетки огнеборци, военни и доброволци, както и два военни хеликоптера и тежкотоварни машини на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“. Огънят беше потушен два дни по-късно- в неделния ден.