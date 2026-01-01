Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

За овладяването на пожара са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден.

На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена, информира Калоян Дамянов.

Частичното бедствено положение остава в сила. То ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара, посочва Дамянов.

Областният управител благодари на пожарникарите, горските служители, военнослужещите от Втора тунджанска механизирана бригада, служителите на МВР, доброволците, екипите от комплекса „Марица-изток“, както и на всички институции, общини и граждани, оказали съдействие с хора, техника и ресурси. Благодарност е отправена и към екипажите на двата военни хеликоптера, участвали в гасенето от въздуха.

По думите на Дамянов благодарение на координацията между институциите, професионализма и работата на екипите на терен не е допусната опасност за живота и здравето на хората и за домовете в района. Обстановката ще продължи да се следи до пълното ликвидиране на всички тлеещи участъци.

БТА

Дъждът, паднал малко преди полунощ, е помогнал да бъде избегната евакуация на жителите на гурковското село Димовци, над което вече трети ден гори пожар. Това каза по-рано пред журналисти директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора старши комисар Стоян Колев. Той посочи, че падналият малко преди полунощ дъжд е допринесъл за успокояването на ситуацията.

По думите му в часовете след 20:00 ч. ситуацията е била изключително тежка заради силния вятър, който е бил с постоянна посока от север, а поривите му са били изключително силни. Растителността, акациевата гора и всичко, което е било в близост до селото, въпреки изградената през предходните два дни защита, е започнало да се движи с голяма сила към населеното място.

Колев посочи, че служители на пожарната и полицията са предупредили жителите на северната и западната част на населеното място да имат готовност за евакуация при необходимост. Основният приоритет е бил защитата на човешкия живот.

По думите му посоката на вятъра е разпалила и друго огнище, което за минути се е превърнало в сложен пожар в югоизточния край на селото. Наложило се е спешно да бъдат привлечени екипи от съседна област, тъй като намиращите се в просеките екипи е нямало как да бъдат изтеглени заради необходимостта да продължат защитата на населеното място.

„Като цяло, сложен, напрегнат, но бих казал успешен ден“, коментира старши комисар Колев.

БТА

Вчера директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов бе на мястото на пожара и изрази надежда метеорологичните условия да спомогнат при справяне със ситуацията.

Сигнал за пожара в Димовци е подаден в 12:51 ч. в петък. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG Alert. Огънят е засегнал близо 2000 декара горска територия.