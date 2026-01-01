Първият държавен глава след Освобождението – Александър I Батенберг, е олицетворение на векове чакана свобода, на желанието на един народ да отстоява себе си, да има своя държава, да бъде обединен. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри бюст-паметник на Александър I Батенберг днес в Русе.

В приветствието си президентът посочи, че пътят на княз Александър от един млад 22-годишен мъж до една от най-важните исторически личности на България започва именно от Русе. Илияна Йотова припомни, че драматичната история на страната ни след Освобождението ще подложи на „много силни бури и ветрове“ качествата на младия владетел, но независимо от критиките на някои свои съвременници, той ще бъде признаван „от наши и чужди“. „Великолепният разказвач на строителите на съвременна България Симеон Радев ще каже: „Българите го обичаха още преди да са го видели“, заяви държавният глава.

Президентът изтъкна държавническата смелост и принос на Александър I за осъществяването на Съединението и посочи, че паметникът се открива неслучайно няколко дни след значимата за историята ни дата 6 септември. „Неговото възвание и цялата воля, енергия и желание, която събира народът ни, за да се обедини, е един от величавите моменти в историята ни, който остава не само в златния ни летопис, но и става символ на едно изцяло българско дело“, каза още тя.

Държавният глава подчерта също така, че Русе заема важно място в живота на младия княз, защото градът е дипломатическа врата към много страни по онова време, но и именно в този град той ще проведе най-важните си политически срещи. Илияна Йотова припомни, че именно от Русе и местния комитет ще бъде изковано Съединението на Княжество България с Източна Румелия. „Тук ще посреща делегации и ще бъде горд, че е владетел на България“, заяви президентът.

Александър Батенберг има нерадостна съдба в България, но потомците трябва да знаят, че в онези мрачни времена страната ни е трябвало да отстоява себе си, а той е герой не само от Съединението, но и от Сливница, категорична бе Илияна Йотова. Президентът посочи и че желанието на княза е било костите му да почиват в „милата България“, а българският народ е направил нужното тленните му останки да останат на българска земя.

В приветствието си държавният глава изказа благодарности към инициативния комитет с председател Емил Вичев и създателите на монумента, като по думите й той принадлежи не само на Русе, а на цяла България.