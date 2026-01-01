Месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация е 5.1%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за август 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Това , показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ) През август 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за август 2026 г. спрямо август 2025 г. е 5.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.3%.

Инфлацията в България достига 6.8% на годишна база през април

Средногодишната инфлация за периода септември 2025 - август 2026 г. спрямо периода септември 2024 - август 2025 г. е 5.0%.

Според ИПЦ през август 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Транспорт“ - увеличение с 5.5%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.9%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.8%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

„Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 0.2%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - намаление с 2.0%; „Здравеопазване“ - намаление с 0.4%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.1%.