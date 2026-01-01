Месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация е 5.1%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за август 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Това , показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Индекс на потребителските цени (ИПЦ) През август 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за август 2026 г. спрямо август 2025 г. е 5.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.3%.
Инфлацията в България достига 6.8% на годишна база през април
Средногодишната инфлация за периода септември 2025 - август 2026 г. спрямо периода септември 2024 - август 2025 г. е 5.0%.
Според ИПЦ през август 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- „Транспорт“ - увеличение с 5.5%;
- „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.9%;
- „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.8%;
- „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;
- „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;
- „Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 0.2%;
- „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%;
- „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%;
- „Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.
По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - намаление с 2.0%; „Здравеопазване“ - намаление с 0.4%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.1%.