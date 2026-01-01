Служители на Районното управление в Панагюрище иззеха 1200 метални пълнителя с диазотен оксид, известен като „райски газ“, при специализирана акция в питейни и увеселителни заведения на територията на града.

В хода на операцията в местна дискотека е засечен 30-годишен мъж от Панагюрище. При последвалата проверка в него, в заведението и в паркиран автомобил, собственост на мъжа, са открити общо 1200 пълнителя, предназначени за разпространение.

По първоначални данни има информация, че мъжът е предлагал веществото на посетители на заведението, включително и на непълнолетни лица.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата за последващи действия.