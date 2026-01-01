Президентът на САЩ Доналд Тръмп гневно отхвърляше през целия ден в понеделник призивите на лидери от индустрията на изкуствения интелект (ИИ) за повече държавно регулиране на техните авангардни модели.

В поредица от публикации в социалните мрежи той даде да се разбере, че за него изпреварването на Китай и запазването на икономическите ползи от ИИ са по-висок приоритет от справянето с нарастващото безпокойство сред обществеността, обобщава Vesti.bg.

Тръмп твърди, че е в ход „БОЛЕН заговор“ за подкопаване на ИИ, и заяви, че неговият собствен надзор е напълно достатъчен, за да се предотврати излизането на моделите извън контрол. Той нарече опасенията „ИЗМАМА“, сравнявайки технологията с „измамата с глобалното затопляне“ и разследването за евентуални връзки между неговата кампания и руското правителство. Президентът поднови и подкрепата си за центровете за данни, които захранват ИИ, въпреки тяхната политическа непопулярност, пише Си Ен Ен (CNN).

„Хората, които казват, че ИИ ще унищожи света и че центровете за данни са лоши за вашия квартал, са същите тези хора, които само допреди малко казваха, че светът ще бъде унищожен от „измененията в климата. Тази ИЗМАМА така и не им се получи, а сега преминават към следващата“, написа Тръмп.

До понеделник вечерта Тръмп вече беше публикувал шест пъти по темата, което отразява въпрос, превърнал се бързо в доминиращ в политическия дебат в САЩ. Той също така проведе телефонен разговор с Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на производителя на чипове Nvidia, за да заяви, че „роботите няма да поемат контрола“. Хуанг, който също се противопоставя на регулирането на индустрията и по това време беше на сцената на конференция, пусна разговора на високоговорител, за да усили аргументите на Тръмп.

Острият отпор на президента след прекарания уикенд в неговия голф курорт в Ирландия отразява поредица от разговори с съветници и лидери в индустрията, които отхвърлиха новите призиви на ИИ лидерите за глобално забавяне на разработката. Тръмп заяви пред репортери през уикенда, че лично използва ИИ, но съветниците му уточняват, че това се свежда предимно до генериране на изображения за публикуване в профилите му в социалните мрежи.

Други фигури в администрацията, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, също изразиха съмнения относно подбудите, довели ръководители като главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей до призиви за по-голям държавен надзор.

Тази позиция постави Белия дом в разрез с нарастващия скептицизъм на обществеността към ИИ и вкара уязвимите републиканци в трудно положение, докато се опитват да покажат на гласоподавателите, че вземат опасенията насериозно. Дори представители на Белия дом неофициално признават, че са притеснени от видимото незачитане на опасностите от ИИ от страна на Тръмп - позиция, която той поддържа от месеци и остава непреклонен пред предупрежденията на индустрията.

Четири поредни дни президентът омаловажава необходимостта от нови проверки за безопасност. В понеделник той заяви, че САЩ вече разполагат с „огромна НАКАЗАТЕЛНА и РЕГУЛАТОРНА власт над тези компании!“.

„Единственият контрол или „ограничения“, от които ИИ се нуждае, е СИЛЕН И УМЕН (с висок IQ!) ПРЕЗИДЕНТ, а САЩ разполагат с такъв в изобилие!“, написа Тръмп в Truth Social, където често публикува генерирани от ИИ свои изображения и видеа.

Той добави, че администрацията вече е попречила на ИИ компаниите да правят „лоши или потенциално лоши „неща“, и визира конкретно Амодей, който „сега се прави на „перфектно малко ангелче“.

По-късно в понеделник Тръмп се обади на Хуанг, който публично изразява скептицизъм относно апокалиптичните прогнози за ИИ, докато технологичният лидер говореше на среща на върха в Лос Анджелис. След като Хуанг го пусна на високоговорител пред публиката, Тръмп заяви, че е генетично предразположен да разбира проблема, тъй като чичо му е преподавал в Масачузетския технологичен институт.

„Имам и здрав разум относно ИИ. Роботите няма да поемат контрола. ИИ няма да завладее останалата част от света. Всичко това е измама“, добави Тръмп.

Тръмп отдавна изтъква ползите от ИИ, а много лидери в индустрията са подпомагали финансово някои от неговите приоритетни проекти, включително встъпителния му фонд и балната зала, която изгражда в Белия дом.

Метеорният растеж на ИИ доведе и до значителни ръстове на борсата и даде тласък на производствения сектор чрез строителството на центрове за данни — фактори, посочвани от Тръмп като доказателство за силна икономика под негово управление. В друга публикация в социалните мрежи той нарече ИИ „златната кокошка“.

Въпреки това опасенията от потенциала на технологията да унищожава работни места и въздействието на центровете за данни върху местните общности доведоха до влошаване на обществените нагласи. Скорошните предупреждения относно сигурността засилиха призивите за нови предпазни рамки.

Вицепрезидентът Вaнс изрази съмнения относно призивите за повече регулации, предупреждавайки, че те могат да се превърнат в „Троянски кон“ за компании, които биха имали полза от новите ограничения.

„Има очевидни рискове при ИИ, има и ползи. Длъжен съм да кажа, че лично на мен ми се струва малко странно как толкова много водещи технологични компании за ИИ идват при правителството и го молят да ги регулира“, заяви Вънс пред репортери в базата „Андрюс“.

Все пак Вaнс призна, че новата технология носи рискове, и изрази надежда Белият дом и Конгресът да работят заедно за разработване на предпазни мерки.„Не мисля, че американците трябва да се плашат от каквото и да било. Мисля, че трябва да отчитаме рисковете, всяко нещо има недостатъци и това със сигурност важи за ИИ“, каза Вaнс, преди да се качи на самолета за предизборната си обиколка.

Представители на Белия дом заявиха, че тази седмица вероятно ще бъдат организирани срещи с експерти от администрацията по ИИ и киберсигурност, за да се обсъдят потенциални нови регулации. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви в неделя, че се надява да свика разговори между Тръмп, законодатели и ръководители на ИИ компании, за да се чертае бъдещият път. В понеделник той уточни, че тази среща вероятно ще се проведе след седмица или две, но предупреди да не се бърза с действия в Конгреса.

„Ще има обмислен дебат за отговорността на компаниите да поддържат безопасността и за това каква роля, ако има такава, трябва да изиграе правителството. Но отново казвам, не искаме да прибързваме. Рефлексът на законодателните органи е да покриват всичко с бюрокрация и свръхрегулация. Направите ли това, губите предимството си, а това вече е въпрос от значение за националната сигурност“, заяви републиканецът от Луизиана.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн също заяви, че вярва в необходимостта от предпазни механизми за гарантиране на безопасността, но предпочита „мек подход“ от страна на Вашингтон, за да може САЩ да запазят конкурентоспособността си спрямо Китай.

Въпреки че сред законодателите има широк консенсус за нуждата от базови регулации, те признават, че са изправени пред труден път за бързо постигане на резултати. Сенатор Бърни Сандърс заяви в понеделник, че Конгресът е „в най-добрия случай бавно движеща се институция. Но се надявам да бъдем на висотата на положението“.

Републиканският сенатор Джон Кенеди отбеляза, че според него „нищо няма да се случи до междинните избори“. Той обаче добави, че възнамерява още тази седмица да внесе законопроект, изискващ компаниите да разполагат с авариен бутон за изключване („kill switch“) на ИИ. „Законопроектът просто гласи, че всички трябва да имате бутон за пълно изключване, за да можете да спрете това нещо, ако моделът ви се превърне в Терминатор“, заяви законодателят от Луизиана пред журналисти.

В същото време американските служители полагат нови усилия за разширяване на планираните дискусии за ИИ с китайския лидер Си Дзинпин по време на предстоящата му държавна визита във Вашингтон следващата седмица. Тръмп охотно се подготвя за събитието, включително чрез довършване на ремонтните дейности по Северния портик и новата хеликоптерна площадка на Южната морава.

В една от публикациите си в понеделник Тръмп твърдеше, че Си е „обявил, че Китай няма да направи абсолютно нищо, за да се изпречи на пътя на ИИ или неговото бъдеще“.

При последната си среща в Пекин през май двамата лидери обсъдиха предпазните мерки около ИИ, но постигнаха скромни резултати. Миналата седмица китайското Министерство на търговията съобщи, че двамата са се договорили за създаването на междуправителствен диалог по въпросите на изкуствения интелект.