Прокуратурата задържа за 72 часа двамата арестувани за смъртта на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от обвинението.

Те са обвинени за това, че умишлено са умъртвили мъжа. Престъплението е осъществено на 13 септември.

Мъж почина след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе, пострадали са още четирима души

Двамата са действали в качеството на съизвършители.

Между тях и пострадалия мъж възникнал конфликт в питейно заведение, който ескалирал.

45-годишният мъж е починал, след като са му нанесени удари с нож в белите дробове.

Предстои да им бъде поискан постоянен арест.