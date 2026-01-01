Разкритият на Перперикон скален саркофаг е бил ограбен още в дълбока древност и положените дарове в него са били взети. Това каза ръководителят на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров пред журналисти.

Той отбеляза, че една от хипотезите при проучването на находката е, че може би е бил хероон като при с. Татул. Проф. Овчаров обясни, че хероон е светилище на обожествен след смъртта владетел, каквото е това край Татул.

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Цялостното разкриване на саркофага показва, че той е бил прецизно издялан в скалите на дълбочина от половин метър. Непосредствено под него е оформена самата гробница, с положения покойник на дълбочина от още метър.

„Гробницата е била покрита с обработени каменни плочи, а откритите многобройни фрагменти от керемиди показват, че над цялото погребално съоръжение е имало покрив“, допълни проф. Овчаров.

Паметникът от късноримската епоха през IV-V в., по думите на археолога, е продължение на древна традиция в Източните Родопи за изсичане на скални гробници и гробове.

Саркофагът се намира непосредствено до известна отпреди скална гробница, но сега разкрита напълно. „Всички те, заедно с мавзолеите, са били част от представителния некропол край главния път, водел през Античността към Южната порта на Акропола на Перперикон.

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Заедно с издигалите се там многобройни езически и християнски храмове, се оформяла т.нар Aреа сакра - Свещената зона, създадена в южното подградие на древния град“, каза още проф. Николай Овчаров.

В края на юли археологът обяви, че каменен мавзолей на влиятелен гражданин на Перперикон от късноримската епоха (III–V век) е новото архитектурно откритие на археологическия обект. В началото на август проф. Овчаров съобщи и за намерен и масивен каменен саркофаг. Президентът Илияна Йотова разгледа новите находки на Перперкон.