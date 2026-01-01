Основният акцент в започващите след дни разкопки на Перперикон ще бъде допроучването на открития в края на миналото археологическо лято Храм на Слънцето от римския период. Това каза пред журналисти ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

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Пред археолозите стои и въпросът каква е връзката между Храма на Слънцето и открития преди близо 20 години отново в Южния квартал храм на Тракийския конник, за който се знае, че също е с култ към Слънцето и също е кръгла сграда.

Перперикон разкрива още от тайните си

Разкопките ще бъдат насочени и към разкриването на площи в Южния квартал, с които ще се разкрие в цялост обликът на Ареа Сакра - свещената зона, в която са концентрирани десетки храмове и мавзолеи на видни граждани на града от периода III-IV век и след това през християнския период - през V век.

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"Това, което разбрахме през последните години - Южният квартал въобще не е жилищна зона, говорим за III-IV век, а всъщност е едно място, на което са концентрирани огромно количество храмове", коментира проф. Овчаров.

Новото откритие на Перперикон - светилище, посветено на Слънцето (СНИМКА)

Сред храмовете той изброи храма на Митра; храма на виното; храма на Тракийския конник; открития миналата година храм на Слънцето с диаметър 15 метра, със стени от две окръжности, една в друга, а от християнския период на Перперикон - базиликата от V век. Археологът припомни и за разкритите 10 гробници от късноримския период в Южния квартал на видните аристократи от III-IV век.

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Началото на разкопките ще бъде поставено на 22 юни, като на терен в продължение на 4 месеца ще работят около 60 души. Тази година работата започва веднага, защото обектът вече е подготвен за археолозите.

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„Целта ни е в края на този сезон да имаме целия сектор от базиликата до Акропола включително, като достъпно за посещения по алеи пространство, за да може посетителите с часове да се разхождат по улиците и сред храмовете на древния Перперикон“, каза още проф. Николай Овчаров.