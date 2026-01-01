"Демократична България" (ДБ) предлага законодателна програма от 40 законопроекта за всеобхватна дигитална трансформация, съобщиха от ДБ.

Тя е отворена към професионалистите и гражданите за дискусия и надграждане на предложените идеи и решения. Целта е да се осигури удобство за гражданите, оптимална работа на администрацията ,прозрачност, ограничаване на корупционния риск и конкурентна среда за развитие на бизнеса, каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, който е основният автор на законопроектите.

Пакетът от нормативни промени в законодателната програма, наречен “Законите за дигитална България”, е разделен на осем групи, които са публикувани тук: digital.dabulgaria.bg. Предложенията са свързани с нулевата бюрокрация, дигитализацията на процеси, въвеждане на национален цифров портфейл, права и защита в дигиталния свят, управлението на информационните и комуникационните технологии, както и с промени в Закона за използването и развитието на изкуствения интелект.

Според ДБ 40-те законопроекта са следваща стъпка след десетките законопроекти и поправки, приети в последните няколко парламент по техни предложения. От формацията посочиха, че част от законопроектите в тази законодателна програма вече са внесени, а други ще бъдат внесени, след като бъдат обсъдени.

Не спираме с усилията за модернизация на страната, без значение дали сме управляващи, или опозиция. Ако управляващите искат да правят правилните неща, няма да е достатъчно да напишат думата “дигитализация” няколко десетки пъти в програмата си - трябва ясен ангажимент, визия и приоритети, заяви Божидар Божанов. Той декларира, че ДБ ще търси широка парламентарна подкрепа, защото България има спешна нужда от модернизация и дигитална трансформация.

По инициатива на съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов през юли в парламента се състоя работна среща, на която бяха обсъдени потенциални решения за дейността и бъдещето на “Информационно обслужване”.