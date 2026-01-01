Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев комисар Николай Ангелов е временно преназначен на длъжността заместник-директор на Областната дирекция на МВР-Габрово.

Той бе представен пред състава от директора старши комисар Илиян Иванов, съобщиха от полицията. Старши комисар Иванов отбеляза, че промяната е продиктувана от необходимостта за подобряване работата на Областната дирекция.

Той подчерта високия професионализъм на комисар Ангелов и изрази увереност, че неговият опит и качества ще допринесат за добрия работен климат и успешното изпълнение на поставените пред дирекцията цели и задачи.

ОД на МВР-Габрово

Комисар Ангелов благодари за оказаното доверие и заяви, че познава и е работил с голяма част от служителите на дирекцията. Той изрази увереност, че с общи усилия ще продължат активната работа по основните приоритети на МВР, сред които противодействието на разпространението на наркотични вещества, повишаването на пътната безопасност и противодействието на престъпленията по линия на „Икономическа полиция“.

Ангелов е роден на 11 март 1978 г. в Дряново. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Технически университет-Габрово. Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. като полицай в група „Охрана на обществения ред“ при Районнно управлени (РУ)-Габрово.

Последователно е работил в група „Териториална полиция“ при РУ-Габрово, разследващ полицай в отдел „Разследване“; разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при РУ-Габрово и инспектор в сектор БОП-Велико Търново.

През 2021 г. е назначен за началник на сектор „Криминална полиция“ при РУ-Габрово, а през 2025 г. оглавява сектор БОП-Велико Търново, Габрово. На 1 септември 2026 г. комисар Ангелов е преназначен за началник на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР, а от 14 септември 2026 г. заема длъжността заместник-директор на областната дирекция. Награждаван е многократно за високи професионални постижения.

Николай Ангелов е семеен, с едно дете. Досегашният заместник-директор Цветан Петков ще бъде преназначен на друга длъжност в ОД на МВР.