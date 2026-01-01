Завърши изграждането на 2,4-километровия обход на Рудозем, част от второкласния път II-86 Средногорци – Рудозем. Строителните дейности приключиха с подписването на акт 15, с който се установява годността на строежа за приемане. Предстои Държавна приемателна комисия да състави акт 16 и да бъде издадено Разрешение за ползване, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

С новото трасе транзитният трафик ще бъде изведен извън Рудозем. Очаква се това да улесни пътуването до ГКПП Рудозем – Ксанти и да повиши безопасността на движение в района. Път II-86 е основната пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

Обходът преминава по съществуваща улица в града и по ново трасе, което пресича река Чепинска и се включва в пътя Средногорци – Рудозем. Новият участък е с две ленти за движение с широчина по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м.

В рамките на проекта са изградени седем подпорни и пет укрепителни стени. Триклонното кръстовище при 132-рия километър е реконструирано в кръгово. Ремонтиран е мостът над река Арда, а над река Чепинска е изграден нов мост.

Извършена е и реконструкция на част от инженерната инфраструктура. Преместени са електропреносни и телекомуникационни кабели, реконструирани са 230 м магистрален водопровод и 530 м канализационен колектор. Укрепено е и срутището в района на 134-тия километър.

Проектът за изграждане на обхода на Рудозем – от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530 – е реализиран по Програма „ИНТЕРРЕГ VI A Гърция – България 2021-2027“.

Изпълнител на строителството е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът е на стойност 4 742 121,11 евро с ДДС, като е сключено и допълнително споразумение за 2 275 199,89 евро с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000“ ЕООД, а авторският надзор – от „Илия Бурда“ ЕООД.

За цялостното реализиране на проекта е изградено и армонасипно съоръжение с дължина около 200 метра при км 134+388. Проектирането и изграждането му са изпълнени от „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД. Стойността на договора е 3 061 615,78 евро (5 988 000 лв.) с ДДС.

Строителният надзор на съоръжението е извършен от „Консулт Инженерингс“ ЕООД и е на стойност 18 249,54 евро (35 693 лв.) с ДДС. За него е съставен акт 15 в края на ноември миналата година, като предстои издаването на Разрешение за ползване.