Пет фирми са подали оферти за проектиране и укрепване на проблемен участък от път II-58 Черноочене – Комунига в област Кърджали. Работата ще бъде при 4-ия километър на пътя, в близост до кръстовището за село Лясково, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Кандидати за изпълнител са „ПСП СТРОЙ“ АД, „ИСА 2000“ ЕООД, „ИНФРА КЕПИТАЛ“ ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД и „МАРИБОР – СТРОЙ“ ЕООД.

Избраният изпълнител ще трябва първо да изработи технически проект, който да отчете актуалното състояние на участъка и да определи точно обхвата на засегнатото трасе и необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Проектирането трябва да приключи за 80 календарни дни.

След това същият изпълнител ще извърши и строителните дейности, предвидени в проекта. Срокът за укрепването е 180 календарни дни.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 718 960,48 евро.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ провеждат и отделна процедура за избор на консултант, който да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието, да извърши технически контрол по част „Конструктивна“ и да осъществява строителен надзор. По нея са подадени осем оферти, а прогнозната стойност е 51 568,81 евро.

Участъкът е проблемен от години

Свлачищни процеси в района са установени още през 2015 г. след обилни снеговалежи. Оттогава периодично са извършвани краткотрайни укрепителни дейности по програмата за текущо поддържане на пътя.

През 2023 г. част от дясното платно и банкета са пропаднали. Тогава е изградена временна подпорна конструкция от бетонни блокове.

Предвиденото укрепване трябва да реши трайно проблема и да подобри експлоатационното състояние на участъка. Очаква се с реализацията на проекта да се повиши и безопасността на движение по път II-58.