Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева откри новата учебна година заедно с хуманоидния робот Робърт в иновативното ОУ „Двайсти април“ в Панагюрище. С изненада за децата тя даде старт на кампанията на МОН учениците да се срещнат с роботи, разработени от български инженери.

Целта на тези срещи е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето.

Зам.-министърът отправи апел към ученици, учители и родители да се подкрепят, за да имат една успешна и спокойна учебна година. „Само заедно можем да постигнем всичко“, каза тя.

Д-р Панчева поздрави специално екипа на директора Гергана Врагова за това, че успешно съчетават традициите с модерния облик на съвременното училище.

Зам.-министърът бе и сред гостите на тържественото откриване и в ОУ „Проф. Марин Дринов“, където приветства директора Екатерина Футекова, ученици, учители и родители. В първото иновативно училище в община Панагюрище последователно развиват иновативни подходи в обучението. Зам.-министърът призова учениците да мечтаят, да бъдат различни, защото те са двигателя на образованието.

„Имате огромната привилегия да изучавате професиите на бъдещето в обновена среда и с прекрасни учители. Развивайте се, търсете новото и не спирайте да мечтаете. Вие сте тези, които ще променят света“ каза зам.-министър Панчева на празника в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“.

Като възпитаничка на училището д-р Панчева благодари на своята класна ръководителка госпожа Царска за безкрайната обич и строгост и увери всички, че за децата в гимназията се грижат изключителни професионалисти.

Гимназията е първото училище в страната, въвела дуалната форма на обучение на регионален принцип, и изключително успешно си партнира с бизнеса. Ремонтът на училището и обучението на учениците се подкрепят от фирми от района, в които възпитаниците му се реализират. През последните години със средства от МОН за обучение в защитени професии са ремонтирани електро лабораториите и металните работилници, отбеляза директорът инж. Лушка Апостолова.

Сред гостите в Панагюрище бяха кметът Желязко Гагов, експерти от РУО-Пазарджик и от общината, както и много партньори на училищата.

Началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев приветства учениците, учителите и родителите във Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив. Той връчи на директора Ана Атанасова поздравителен адрес от министъра на образованието и науката Георги Вълчев до училищната общност с пожелания за успешна и здрава учебна година.