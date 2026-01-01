Ралица Асенова, майката на Николай Златков, който загина под връх Околчица, отправи остри критики към поведението на психолога и експерт Росен Йорданов по време на вчерашния брифинг на прокуратурата и МВР за случая „Петрохан–Околчица“.

В публикация във фейсбук профила й тя поставя под съмнение неговата безпристрастност и професионалния му подход при представянето на данните от разследването.

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"Нетърпението на този индивид да вземе думата се усещаше като вибрация в цялата зала. И веднага щом я взе, ни се похвали, че има най-много опит с медиите и затова, общо взето, най-много ще говори.И така започна садистичната му пледоария по всичкознание. Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта", пише Ралица Асенова.

Асенова посочва, че Йорданов е привлечен като вещо лице по случая на 17 март 2026 г., но само четири месеца по-късно е дал интервю пред медия, в което е коментирал разследването и е заявил, че версията за външна намеса и шесторно убийство е „пълни глупости и измишльотини“. Според нея това противоречи на заявеното от него на брифинга, че след привличането му като вещо лице е запазил мълчание.

Тя поставя и въпроса как човек, който публично е изразявал мнение за конкретна версия по случая, впоследствие може да бъде привлечен като независимо вещо лице, което трябва да я изследва.

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Така изглежда „мълчанието“ на вещото лице, което вчера започна да ни лъже още в началото на арогантната му пледоария.

"А цялото абсурдно свободно съчинение, което слушахме вчера, общо взето той го е говорил още през февруари. И тук идва другият въпрос: как човек, който още през февруари публично е изградил и защитавал конкретна версия за случилото се, на 17 март е привлечен като независимо вещо лице, което впоследствие трябва да изследва именно тази версия? Но нека не издребняваме. Все пак се намираме в България – тук невъзможни неща няма".

По думите й той няколко пъти е използвал израза „Повярвайте ми“, представяйки професионалната си оценка.

Особено остро тя реагира на твърдение на експерта относно състоянието на ръцете на един от загиналите – Ивей. По думите на Асенова Йорданов е заявил пред сестрата на починалия, че по ръцете му „нищо им няма“, а след като тя го е оспорила, я е обвинил, че лъже.

"По едно време ни каза и че е психотерапевт и съвсем се объркахме – криминален психолог ли е, социален психолог ли е, психотерапевт ли е, или е медиен психолог, на когото трябва просто да повярваме, защото той ни е казал така. После последва категоричното мнение, изразено с подвиквания, че няма никакви данни Иво да е имал сексуални контакти с жена и никога не се бил появявал такъв свидетел. Ами всички, които се интересуват от случая, знаят за жената, която неведнъж писа публично и настояваше да бъде разпитана, за да разкаже за двегодишната си връзка с Иво. Но може би, когато си „експерт“ и го заявяваш категорично, това е достатъчно. Всичко друго са конспиративни теории, според този “експерт”".

В края на публикацията тя определя брифинга като „срам и позор“ и заявява, че случаят „Петрохан–Околчица“ ще остане в историята, както и записът от поведението на участниците в пресконференцията.

Асенова посочва още, че след брифинга Росен Йорданов и журналистът Явор Дачков са се поздравили и са тръгнали заедно. Тя използва това като повод да отправи допълнителна критика към отношенията между институции, експерти и публични фигури.