Летището в Катания, на остров Сицилия, е затворено заради облак пепел от вулкана Етна, съобщиха властите, отменяйки „всички излитания и кацания в близост до града до вторник следобед“, предаде ДПА.
От вчера насам са отменени няколко десетки полета, включително много международни връзки.
L’aeroporto di Catania ha prorogato il blocco dei voli fino alle 22 di oggi 🔻 https://t.co/2w7xEs28iK— Quotidiano Nazionale (@qnazionale) September 15, 2026
Най-активният вулкан в Европа изхвърля пепел от неделя. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) облакът от пепел достига височина от четири километра.
В момента за авиацията е обявена червена степен на тревога – най-високото от четирите нива, както беше и миналия месец. Това означава, че предстои или вече е в ход изригване със значително изхвърляне на пепел.
Italy's Catania airport shuts down again due to volcanic activity on Mount Etna that spewed ash into sky pic.twitter.com/yfYIrPvHCh— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 15, 2026
Все още не се знае колко дълго ще продължи тази ситуация. Летището в Катания се използва от голям брой чуждестранни туристи, които планират почивка на най-големия италиански остров в Средиземно море.
Continua l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna. Disagi all'aeroporto di Catania dove sono stati sospesi i voli. pic.twitter.com/0OMSqQzA9l— Local Team (@localteamit) September 15, 2026
През август мина повече от седмица, преди тревогата да бъде отменена. Стотици полети бяха отменени в разгара на основния туристически сезон, а над 100 000 туристи бяха засегнати.
Вулканът Етна, който се издига на над 3300 метра, изригва редовно и се намира под постоянно научно наблюдение.