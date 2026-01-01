Състав на Окръжния съд в Хасково не уважи искането на Окръжна прокуратура за задържане под стража на петима обвиняеми за участие в организирана престъпна група и определи мерки за неотклонение парична гаранция, съобщиха от съда.

За престъплението са подведени под отговорност с постановление от 12 септември т.г. 50-годишният Димитър Вангелов от Свиленград, който е технически инспектор на Митническия пункт (МП) „Капитан Андреево“, 62-годишният Стоян Караиванов от Елхово, работещ като домакин на МП „Лесово“, 55-годишният Стефан Гочев от Свиленград – собственик и управител на „Терра про инт“ ЕООД, както двама от работниците в дружеството - 35-годишният Иван Иванов и 38-годишният Карагьоз Димитров.

Наложените мерки са 20 000 гаранция за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Караиванов, а за работниците във фирмата определената парична гаранция е от по 1000 евро.

Според обвинението групата е действала на територията на България от 1 януари до 11 септември 2026 г. Двамата митнически служители са изпълнявали съответно функциите на митнически инспектор, осъществяващ контрол върху стоките, подлежащи на унищожаване, и отговорник на склад, който е трябвало да ги предаде за унищожаване.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Според състава не се установява наличие на воля за формиране на организирана престъпна група, която да е извършвала престъпления в посочения период. Множеството процесуално-следствени действия по претърсване и изземване, извършени на 11 септември т.г., когато петимата са задържани, сами по себе си не обосновават обратния извод, се казва още в съдебното постановление.

Отчетено е и обстоятелството, че обвиняемите са с чисто съдебно минало, с установено постоянно местоживеене и месторабота в страната, и с добри характеристични данни.

Определението на окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд – Пловдив.