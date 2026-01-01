Окръжният съд в Хасково даде ход на дело за отвличане на 21-годишна жена от Свиленград на свое разпоредително заседание, съобщиха от съда.

Той определи следващо заседание, което ще протече по общия ред, за 22 октомври.

Съдът не даде ход на дело за отвличане на млада жена в Свиленград (СНИМКИ)

Процесът се води за случая от 13 ноември миналата година, когато в Свиленград е похитена 21-годишна жена от Симеоновград.

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Жертвата е качена със сила в лек автомобил и е откарана в село Мустрак.

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Престъплението е разкрито по „горещи следи“. Подсъдими са Костадин Николов (28 г.), Валентин Маринов (41 г.) и Петя Даймянова (45 г.)

Тримата обвиняеми за отвличане на жена в Свиленград остават в ареста

На заседанието съдът конституира пострадалата, като частен обвинител и потвърди наложената по отношение на Николов и Маринов мярка за неотклонение „задържане под стража“, като остави без уважение направеното от защитата на Даймянова искане нейната мярка да бъде изменена в по-лека от сегашната също най-тежка – арест.

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Началото на делото вече веднъж беше отложено на 6 август, когато стана известно, че двама от защитниците на подсъдимите са в отпуск и не могат да ги представляват.