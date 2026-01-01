През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста, но все още ще е почти без валежи. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца.

Хладен фронт носи дъжд и гръмотевици на места в петък – какво време ни очаква през уикенда

В събота (12 септември) през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.

Жълт код за опасно време е обявен за областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Максималните температури ще са от 26° - 28° в Северозападна България до 32° - 34° на югоизток, в София - около 27°. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Привечер от запад облачността ще се увеличава, но все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.



В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 15°.

В неделя (13 септември) ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20°в североизточните райони до 26-27° в северозападните и крайните югозападни.

В понеделник (14 септември) вятърът ще отслабне. Ще преобладава слънчево време; сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка.