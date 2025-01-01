През септември ни очакват температури от 5°до 36°, съобщиха от НИМХ.

През първия ден на септември ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.



Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца - слабо ще се повиши.



В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа умерен, по билата - силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.



По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността след обяд, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



Тази година през септември се очаква средните месечни температури да бъдат около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17° и 20°, а за планините - между 3° и 10°.

Най-високите температури през септември ще бъдат между 31° и 36°, а най-ниските - между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца - по-ниски.



Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.



През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.



Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември.



На 22 септември в 21 ч. и 19 мин. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.