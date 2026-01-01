Общински фолклорно-кулинарен празник „Ден на кокошата чорба“ ще се проведе за четиринадесети път в лясковското село Козаревец на 12 септември, съобщиха от Община Лясковец.

Тя оказва финансова подкрепа за реализацията на събитието. Организатор на проявата е местното Народно читалище „Земеделец - 1899“.

В празника тази година ще участват 13 кулинарни отбора, които ще приготвят 13 казана с кокоша чорба. От кметския казан ще бъде раздадена чорба на гостите на празника.

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Празничният афиш включва фолклорна програма с участието на любителски състави от региона, а специален гост-изпълнител ще бъде Оркестър „Янтра“ от Велико Търново.

Официалното начало на празника ще се състои на открита сцена пред читалището в Козаревец, а вечерта ще има дискотека.

На 5 септември община Златарица за 21-ви път беше домакин на кулинарен празник, посветен на градинарската чорба.