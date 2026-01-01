Министерство на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти както по линия на НАТО, така и на ЕС. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти със сходен характер.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от "Демократична България" Атанас Славов към кои от новите инициативи на НАТО, започнати през тази и миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес, предава БНР.

Славов даде конкретен пример:

"В Анкара, на съвета на НАТО за индустриално сътрудничество юли месец, беше обявена анти-дрон иницатива за 40 млрд. долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме", посочи той.

"Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за четиридесетмилиардния проект на НАТО, същият проект го има и България, заявила е участие в "Дедрон" в Европейския съюз. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано, според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина може, да я реализираме", заключи отбранителният министър.