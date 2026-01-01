Петима души са пострадали при инцидент на пътя Варна – Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Тежката катастрофа се е случила около 5:40 ч. тази сутрин. Шофьор на лека кола на 22 години, в която пътувал и 18-годишен младеж, е загубил контрол над автомобила, който е напуснал пътя и излязъл встрани. На място е пристигнал специализиран автомобил „Пътна помощ“, управляван от 23-годишен мъж със спътник на същата възраст. Платформата спряла на платното в посока Добрич, за да репатрира авариралата кола. В този момент в задната ѝ част се блъснал друг автомобил, управляван от 45-годишен мъж.

Петимата участници в катастрофата са откарани в болница. Те са с различни травми, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Последният тежък инцидент на пътя Варна - Добрич стана в началото на месеца, когато в района на село Стожер се удариха челно два автомобила.