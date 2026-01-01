Спипаха контрабандни стоки на „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

На 10 септември са проверени четири коли и турски автобус.

При акция: Хванаха контрабандни цигари и 50 кг млечни продукти на „Капитан Андреево“

Намерени са 375 артикула с лого и надпис на защитени търговски марки, 374 кг млечни продукти, 210 хранителни добавки, 180 кг и 15 литра перилни и почистващи препарати и 1960 къса безакцизни цигари.

За хранителните продукти е сигнализирано на БАБХ, цигарите без бандерол и стоките на запазените марки са иззети.