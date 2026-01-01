В хода на провеждаща се акция по линия на стоковата контрабанда и тази по противодействие на акцизни стоки, полицаи и митничари са извършили проверки на ГКПП “Капитан Андреево“, съобщиха от ОД на МВР.

На трасе „вход за леки коли и автобуси“, от пешеходец и леки автомобили са конфискувани 19 480 къса цигари без бандерол и 50 кг млечни продукти.

БАБХ иззе 568 кг млечни продукти без документи на „Капитан Андреево“

На 3 септември на „Неделен пазар“ в града, от търговски обект, стопанисван от 38-годишна от Нова Загора, са иззети изложени за продажба 109 артикула на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателя.

Текстилните изделия са предадени с протокол на разследващите.