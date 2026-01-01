Ще строим магистралите "Черно море" и "Русе-Маказа" и други с публично-частно партньорство на концесии, само че ще го правим на свободен и открит търг на най-изгодна цена и условия. Това каза премиерът Румен Радев на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на народния представител Слави Василев ("Прогресивна България") във връзка със строежа на магистрала "Черно море".

Магистрала „Черно море“ на хоризонта: държавата готви проект и концесия

По абсолютно никакъв начин при срещата ни с президентът Ердоган и при срещата ни в България с турския министър на транспорта думата "магистрала" и думата "Черно море" не са споменавани. Бях учуден, когато министърът на транспорта на Турция след срещата в Министерския съвет направи изявление, в което каза, че продължава работата с българското правителството за строителството на магистрала "Черно море", посочи Радев.

Поисках информация назад във времето как при положение, че ние нищо не сме говорили по тази тема, Турция е отчела изискванията на българската страна. Ровейки се назад видях публикация на БТА от юни миналата година, когато същият министър има среща с тогавашния министър-председател Росен Желязков и там пише, че се говори за магистрала "Черно море", обясни премиерът.

„Възраждане“ с предположение: Ердоган е поискал да бъде предоставена концесия за АМ „Черно море“ на Турция

Той посочи, че има заповеди и отчети, с които на два пъти хора от регионалното министерство са били командировани в Турция и там са обсъдили конкретни параметри на концесионирането на магистрала "Черно море" с турската и българската държава. Така че турският министър на транспорта е прав, той споделя и когато е в една държава счита, че има приемственост в това, което е водил като преговори с българската държава, но с друго правителство, не с моето, каза Румен Радев.

Не намирам нещо толкова укоримо в това, което е решило правителството на Росен Желязков, защото явно са търсили бърз начин за изграждането на тази магистрала. Имат право и са го направили, но ние такива преговори изобщо не сме водили, коментира той.