Мъж на 21 години е задържан за съпричастност към палеж на постройка в землището на угърчинското село Кирчево, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

В Районното управление (РУ) в Угърчин вчера е получен сигнал от жител на селото, че ден по-рано в гориста местност над Кирчево е запалена негова постройка, тип хижа. След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия служителите на реда са установили като съпричастни към случая трима местни мъже. Единият е бил задържан, а действията по установяване местонахождението на другите двама продължават.

Служителите на РУ – Угърчин продължават работа, уведомена е и Районна прокуратура – Ловеч.

В края на август при няколко пожара, възникнали в рамките на два-три дни, в Угърчин бе унищожена овощна градина от 60 дка и общо над 1300 дка сухи треви. Пламъци бяха обхванали и гробищния парк в града.

През последното денонощие огнеборците от Ловешка област са реагирали на седем сигнала за пожари, съобщи още регионалният говорител на МВР. Изгорели са общо около 170 дка сухи треви и храсти.