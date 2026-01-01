Американската актриса Карла Джефри, известна с участието си във филма на Disney Channel от 2018 г. „Зомбита“ (Zombies) и двете му продължения, почина на 33-годишна възраст, предаде BBC. Съобщавайки новината, нейният агент Карла Александър я описа като „красива, жизнена и невероятно талантлива жена, чиято сияйна усмивка можеше да освети всяка стая“.

Джефри изпълняваше ролята на мажоретката Бри в „Зомбита“ и продълженията му от 2020 и 2022 г., а преди това имаше повтаряща се роля в сериала „Успокой топката“ (Curb Your Enthusiasm) като член на семейство, което се нанася при Лари Дейвид след урагана „Катрина“.

Причината за смъртта не е оповестена. Нейната мениджърска агенция Alexanders Talent написа в Instagram: „Сърцата ни са разбити, докато скърбим за загубата на нашата любима Карла Джефери. Повече от 20 години Карла беше част от семейството на Alexanders Talent Management и за нас беше невероятна привилегия да наблюдаваме как тя израства от талантливо младо момиче в красивата, жизнена жена и актриса, в която се превърна. Ще помним заразителната ѝ усмивка, смеха ѝ, таланта ѝ и прекрасната светлина, която тя носеше със себе си, където и да отидеше. Изпращаме цялата си обич и съболезнования на семейството и близките на Карла. Молим личното им пространство да бъде уважено в този изключително труден момент. Почивай в мир, Карла. Ще ни липсваш безкрайно и ще те обичаме завинаги.“

Близнакът на Джефри, Карлон, който също е актьор, сподели изявление, както и видеоклип на сестра си на плажа и екранна снимка на текстово съобщение без дата. „Хей, сестричке, обади ми се, като видиш това. Звънях просто да видя как е минал денят ти! Обичам те до Луната и обратно, сестричке“, гласи то.

„Просто искам да знаеш колко се гордея с теб. С твоята устойчивост, с грацията ти, със заразителната ти усмивка, която озарява стаята. Ти наистина си светлина, която сияе ярко. Не позволявай на никого да затъмни тази светлина – дори на самата себе си. Светлината, която носиш, е специална и трябва да бъде пазена по всяко време. Ти си най-добрата сестра, която един брат може да си пожелае. Моля се да продължим да се сближаваме по време на това пътуване. Гърбът ти е подсигурен от мен – в този живот и в следващия.“