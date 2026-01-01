Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на пътното движение през почивните дни, за да осигурят безопасността на пътуващите поради очаквания интензивен трафик от сливането на празничните дни. Това съобщи на брифинг главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

„Натоварване се очаква както на автомагистрала „Тракия“, така и по направлението към Гърция, главно в района на Кресненското дефиле и Симитли“, каза Близнаков.

„На водачите се препоръчва да използват алтернативния маршрут през Гоце Делчев и Илинден, където движението е значително по-спокойно“, добави той.

„Реверсивно движение е организирано в района на Симитли – днес ще бъдат осигурени две ленти в посока към Гърция, а в понеделник – в обратната посока, за да се осигури максимална проходимост“, обясни Лъчезар Близнаков.

От днес от 15:00 до 20:00 ч. ще бъде забранено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите. Ограничението ще важи и утре преди обед, както и в понеделник, когато движението на камионите ще бъде ограничено по трите автомагистрали и в района на Кресненското дефиле, като в петък и събота ограничението е в посока към морето, а в понеделник – в обратната посока, посочи Близнаков.

През цялото лято не са регистрирани големи задръствания в пиковите часове, като придвижването е било спокойно и равномерно, отчете инспектор Близнаков. Той отбеляза, че не са били свидетели на обичайните инциденти в петък и неделя, при които се затваряше движението на магистралата за дълги периоди.

Продължаваме активно да работим съвместно с Националното тол управление. През последния месец изградихме координация, за да може да връчваме и да се заплащат съответните глоби, наложени на чужди граждани, като само за последния месец над 1200 електронни фиша за превишена скорост са връчени и платени от чужди граждани на стойност над 50 000 евро, допълни Близнаков.

По всички основни пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили, като засиленият контрол ще продължи през целия период, заяви Близнаков.

Водачите се призовават да използват пълноценно двете пътни ленти при реверсивното движение в района на Симитли, за да се отпушва трафикът в Кресненското дефиле. Нямаме точни данни за очакваното натоварване – такива могат да бъдат предоставени от АПИ, но със сигурност очакваме в понеделник завръщането към големите градове да бъде доста интензивно, каза още главният инспектор.