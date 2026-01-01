54-годишната жена, пострадала при катастрофата край Разлог, е в тежко състояние, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 3 септември на път II-19 на кръстовището, образувано с път BLG-2190 - в района на града.

Катастрофа между мотоциклет и микробус край Разлог, има загинал и пострадала жена

42-годишен шофьор на товарен автомобил е блъснал мотоциклет. 56-годишният мотоциклетист е починал. Пострадала жена е с опасност за живота.

Двамата са чужди граждани. Тестовете на алкохол и наркотици на водача на товарния автомобил са отрицателни.