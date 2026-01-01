„Очевидно е – години наред някой търпеше паразита, който по никакъв начин не е помогнал за развитието на „Слънчев бряг“, а точно обратното – докарал е нещата дотам, че всички тези хотелиери вече не желаят да развиват туризма по тези правила“, Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат законът да се прилага. Това е най-разумното. Ще искам сега да знаем кои акционери не желаят. Нека да разберем кой и защо не иска да развива „Слънчев бряг“, посочи той.

„Слънчев бряг“ е в това състояние заради изключително големия проблем със създаването на това дружество - „Слънчев бряг“ АД. Дружеството поддържа курорта, защото не може. Тогава защо не прехвърлят инфраструктурата, тя не им се полага, каза още министърът.

„Инфраструктурата трябва да премине във владение на общината, а ВиК инфраструктурата – във владение на дружеството. Това, което се случва от години, е абсолютно незаконосъобразно и трябва да му бъде сложен край, а край се слага по законов път. Предложих на дружеството да избере мекия вариант – да бъдат така любезни да прехвърлят това, което се полага на българските граждани. Не трябва да правим така, че в момента да даваме допълнително пари от джоба на българските данъкоплатци, за да може един грешник, който не може да поддържа инфраструктурата на „Слънчев бряг“, да получава като паразит едни пари. Тази инфраструктура винаги е била на българската държава и трябва да отиде там, където ѝ е мястото“, заяви Шишков.

Ако не се случи доброволно - ще намерим друг начин, категоричен е той.

Концесионерите в курорта са над 4000, посочи министърът на туризма Илин Димитров.

Димитров разказа, че по думите на кмета на Несебър, туристическият данък, който събира, въпреки огромната леглова база, е по-нисък от данъка, който събира община Варна. Готвим промени в системата, за да се изсветли сектора.

Бизнесът ни каза - защитете ни, посочи Димитров.

Ние не се борим с краткосрочните наеми, а искаме да регулираме услугата, обясни той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и министърът на туризма д-р Илин Димитров участват в среща с представители на туристическия бранш от община Несебър.

Срещата днес е в рамките на поредицата „Курорти и инфраструктура“, посветена на развитието на туристическите курорти, инфраструктурата и необходимостта от по-добра координация между институциите, местната власт и бизнеса.

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