Германската полиция разследва предполагаем опит за саботаж, след като край електрическа подстанция в Дормаген, между Кьолн и Дюселдорф, е открит подозрителен предмет.

Той е забелязан от случаен минувач, след което районът е бил отцепен, а предметът – иззет от полицията. По първоначални данни вероятно е направен опит да бъде предизвикано късо съединение.

Полицията в Кьолн разглежда случая като възможен саботаж. До момента няма данни за прекъсване на електрозахранването или за нанесени значителни материални щети.

Случаят е третият подобен инцидент в Германия само за няколко дни. По-рано тази седмица подозрителни устройства бяха открити край електрически съоръжения в Бранденбург и Северен Рейн-Вестфалия.

Разследващите проверяват дали отделните случаи са свързани и кой стои зад тях. Полицията е получила и писмо, с което неизвестен автор поема отговорност за част от инцидентите, но неговата автентичност все още се проверява.

Дормаген се намира в Северен Рейн-Вестфалия, между Кьолн и Дюселдорф, и е важен индустриален район. Откриването на подозрителното устройство привлече внимание заради нарастващата тревога в Германия около възможни саботажи срещу критична инфраструктура.

Германските власти през последните години засилиха мерките за защита на електропреносната мрежа, железопътния транспорт и други ключови обекти. Разследващите проверяват дали подобни инциденти са свързани помежду си и дали зад тях стои организирана група.

Към момента няма данни за сериозни щети или прекъсване на електрозахранването в резултат на случая в Дормаген.