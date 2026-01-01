Импровизирани взривни устройства бяха използвани срещу електропроводи край въглищна електроцентрала в Германия. Няколко линии са били повредени, а електрозахранването е било временно прекъснато, предаде АФП.

Около 08:00 ч. местно време са били открити няколко самоделни взривни устройства в района на подстанцията „Прейлаук“, която разпределя електроенергия от близката централа „Йеншвалде“. Тя работи с лигнитни въглища и изгаря и отпадъци, съобщи говорител на полицията.

Най-малко едно от устройствата е избухнало, докато други не са се задействали. Няма пострадали, нито е имало сериозно прекъсване на електрозахранването в района, който се намира на около 100 километра югоизточно от Берлин.

Операторът на електроцентралата LEAG съобщи, че е извършена атака срещу подстанцията, чрез която произвежданата в „Йеншвалде“ електроенергия се подава към мрежата.

От LEAG посочиха още, че в един от блоковете на централата е възникнала „техническа повреда“, като се проверява дали тя е свързана с инцидента.

Операторът на електропреносната мрежа 50Hertz заяви, че неизвестни извършители са повредили няколко електропровода.

„Имаше кратко прекъсване на електрозахранването. Всички линии вече са отново в експлоатация. Общото електроснабдяване в момента не е засегнато“, се казва в съобщение на компанията.