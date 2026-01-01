Изминаха почти три седмици, откакто на летище Лайпциг беше открит зареден с експлозиви дрон. Според разследването, той е бил предназначен да атакува украински товарен самолет „Ан“, използван за превоз на военна техника. Атаката обаче се е провалила; детонаторът на бомбата очевидно е бил дефектен.

Федералната служба за криминална полиция (BKA) сега разследва как точно е било планирано нападението - и кой е отговорен за него.

Според информация на NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг“, разследващите в момента предполагат, че са използвани не един, а няколко дрона. Първият дрон е открит на територията на летището; втори дрон може да се е сблъскал със самолет на DHL.

Трети дрон – неизвестен досега – е бил открит в поле в Кабелскетал, район в окръг Заалекрайс в Саксония-Анхалт, граничещ със западната част на летище Лайпциг, вечерта на 14 август, съобщиха от службите за сигурност. Говорителка на Федералната прокуратура отказа коментар.

Според информация от източници по сигурността, криминалисти от Федералната служба за криминална полиция (BKA) са пристигнали на мястото на инцидента на 14 август, заедно с допълнителни полицейски сили. На следващия ден разследващите са открили на мястото вещество, което според първоначалните оценки може да е приблизително 50 грама от силно експлозивния военен взрив хексоген. Извършителите може да са планирали далеч по-голяма атака, отколкото е публично известно досега.