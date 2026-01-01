Специални полицейски части са щурмували жилището на трети български гражданин след атаката със запалителни устройства в Мюнхен. Мъжът е бил задържан, но според германските власти не е заподозрян за самото нападение.

Става дума за 55-годишен българин, който живее в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. Часове след атаката в жилището му са били изпратени специални части на германската полиция.

По информация на германски медии мъжът се е барикадирал вътре и не е допуснал органите на реда. Спецчастите са разбили вратата и са го извели от жилището.

Причината именно този човек да попадне във фокуса на разследването засега не е известна. От Баварската криминална полиция не са коментирали конкретната акция.

Говорител на службата е заявил, че към момента няма други заподозрени освен двамата български граждани, задържани непосредствено след нападението.

При атаката, извършена около полунощ, от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка в близост до компании от отбранителния сектор. Едно от устройствата е предизвикало пожар, който бързо е бил потушен. Няма данни за пострадали, а материалните щети са незначителни.

За нападението са задържани 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани. Разследващите проверяват ролята им в атаката и евентуалния ѝ мотив.