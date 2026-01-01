София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже – Евроволей 2026. Днес на площад „Света Неделя“ беше открита голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на първенството. Това съобщиха от Столична община.

Часовникът беше включен от кмета на София Васил Терзиев, президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, капитана на българския национален отбор Алекс Грозданов, старши треньора Джанлоренцо Бленджини и помощник-треньора Андрей Жеков.

„Този часовник ще отброява секундите до първия съдийски сигнал, но за нас отброява и очакването за един голям спортен празник. След броени дни София ще посрещне най-добрите волейболисти в Европа, а българският отбор ще излезе пред своята публика. За нас домакинството не е само да отворим вратите на една зала. Искаме волейболът да се усеща в целия град – на площадите, в парковете, в кварталите. Искаме нашите момчета да усетят, че не са сами”, каза кметът на София Васил Терзиев.

“Волейболът е от онези спортове, в които публиката може да даде сила на отбора в най-трудния момент. Нека им дадем тази сила – своя глас, своята енергия и своята подкрепа от първата до последната точка”, допълни Терзиев.

Голямата волейболна топка ще остане на площад „Света Неделя“ до края на Европейското първенство. Тя ще бъде едно от местата в града, където столичани и гостите на София ще могат да се снимат и да станат част от атмосферата на първенството.

Волейболът ще бъде навсякъде в София

Евроволей 2026 няма да остане само в залата. EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, фен зоната пред „Арена София“, волейболните инсталации за снимки и активностите в шест столични парка ще пренесат емоцията от първенството в различни части на града. От 8 до 26 септември в парковете ще има занимания и активности за деца, семейства и любители на спорта, а темата на септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община „В крачка“ е „София е волейбол“.

България играе у дома

Първият мач на Евроволей 2026 в София е на 9 септември от 19:00 ч., когато България ще се изправи срещу Северна Македония в „Арена София“.

Българският национален отбор ще изиграе всичките си мачове от груповата фаза в София:

– 9 септември – България – Северна Македония – 11 септември – България – Португалия – 12 септември – България – Украйна – 14 септември – България – Израел – 16 септември – България – Полша

София е домакин на мачовете от Група B, както и на четири осминафинала и два четвъртфинала.

Остават броени дни до първия съдийски сигнал. Нека покажем на българския отбор какво означава да играеш у дома. София е волейбол!