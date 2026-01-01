„За мен ще е истинска чест и гордост една велика жена да застане до нас и да ни подкрепи“. С тези думи президентът Илияна Йотова покани примата на българската естрада Лили Иванова да застане зад нея и Кирил Вълчев като кандидат-президентска двойка в надпреварата за „Дондуков“ 2.

"Днес се обръщам към Вас не само като музикант, признат за "най-голям попизпълнител на всички време", обръщам се към Лили Иванова - една от най-ярките личности в обществения живот на страната. Обръщам се с дълбока и искрена молба за подкрепа", пише Йотова в писмо до изпълнителката.

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Инициативен комитет издига моята кандидатура за президент на Република България - съмишленици, авторитетни хора от всички сфери застават зад мен; хора, които милеят за България, за "нашата родина, както казват, която не може да бъде заменена с нищо", посочва държавният глава.

"Вие сте човек, винаги верен на себе си. Приемала съм от Вас изстраданите уроци да вървиш напред, да отстояваш мнението си, да бъдеш честен, да обичаш хората, да си отговорен "пред поколението, което идва след нас и на което трябва да оставим знаците на нашето съществуване".

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Илияна Йотова подчерта, че музиката и присъствието на Лили Иванова в културния живот на България вече повече от шест десетилетия носят послание за любовта като сила, която обединява хората и ги прави по-добри и по-силни. Тя посочи, че певицата е пример за няколко поколения българи, а публиката на концертите ѝ е доказателство, че Иванова е олицетворение на единството на нацията. Йотова допълни, че именно това е видяла в нея както като творец, така и като човек.

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Певицата прие поканата. „Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и й пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава“.

Лили Иванова благодари на Йотова за присъствието и уважението ѝ към нея на концерта, който се състоя в София преди дни.